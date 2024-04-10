Сумоист Михаханов рассказал о контроле веса в сумо

Сумоист Анатолий Михаханов рассказал о контроле веса в сумо.

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– Сколько раз в день вы ели?

– Два. Но до отвала.

– Это как?

– Смотри. Приходит худышка, килограмм 90. А ему надо на 120 выйти. И его откармливают. И вот он молодой, а все вокруг и ты должны есть столько же. Пусть ты уже большой. И вот он не может есть, ты не можешь – а оба продолжаете. Потому что нельзя создавать атмосферу, когда кто-то не выкладывается.

– Есть много – для многих звучит как сказка.

– Кушать – это тоже тренировка у борца сумо. Вот мы поели бузы, ты сказал, что больше не можешь. А был бы сумоистом, я бы заказал еще 50 и сказал, что разминка закончена – впереди тренировка. И словосочетания «не могу» – нет.

– Пальцы в рот, когда плохо, – такое было?

– Да и без пальцев лезло наружу. Но три здоровых чашки риса ты обязан съесть. Учитель дал команду откормить – и старшие следят.

– Я съел 5 буз и наелся. Они тут огромные. Сколько могли бы осилить вы?

– Как-то про меня снимали в Бурятии, тоже хотели поесть со мной бузы. Они приехали домой, ждали, мама готовила. И вот я добираюсь – съедаю всего три. Они в шоке.

– В чем подвох?

– Они не знали, что по дороге мы с водителем свернули в кафешку и я съел 30.

– Когда вы поняли, что можете стать рекордсменом по весу?

– Если честно, сначала стеснялся этого. Но когда побил рекорд – это был большой день. Было очень много корреспондентов, потом статей. Фанатов в Японии стало еще больше. Интересно, что меня позиционировали не как борца из России, они говорили, что я – потомок монголов.

– До 300 кг было реально дойти?

– Красивая цифра. И кажется – ну, всего 8 кг. Но пойми, это не те же 8 кг, которые бы ты мог набрать сейчас. Даже за 200 мало кто перешагивает. Чтобы борец дошел до 300 – такой может когда-нибудь родиться один во всем мире.

Вот японцы добирались до 250, а дальше – все, стопор. Идет сбой организма, сахарный диабет. Им было тяжело двигаться, не то что тренироваться. Появляется одышка. Люди спать не могли! Поэтому набирать 300 любой ценой я не хотел. Это сразу был бы конец карьеры, – рассказал Михаханов.