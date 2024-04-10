Российский пловец лишился нейтрального статуса

Международная федерация плавания исключила серебряного призера Олимпийских игр в Токио Ивана Гирева из списка спортсменов с нейтральным статусом. Об этом сообщает Sports.ru.

По данным портала, об аннулировании попросил сам Гирев, поскольку не «представлял себе возможным выступление без своей команды». В настоящее время его уже нет в обновленном списке на сайте Aquatics Integrity Unit.

Гирев получил нейтральный статус в октябре 2023 года. Он стал единственным из российских спортсменов в водных видах спорта, кто смог это сделать.

Напомним, что после начала Россией СВО на Украине в 2022 году российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований. Однако в 2023 году World Aquatics принял решение допустить их до стартов, но лишь в нейтральном статусе и в индивидуальных соревнованиях.