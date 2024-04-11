В Японии скончался сумоист, первым из иностранцев получивший высший ранг

В Японии в возрасте 54 лет скончался бывший профессиональный сумоист Акэбоно Таро, который первым из иностранцев был удостоен высшего в этом виде спорта ранга ёкодзуна. Это произошло в 1993 году.

© Чемпионат.com

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Об этом сообщило японское информационного агентство Kyodo.

Акэбоно (настоящее имя Чад Роуэн) 11 раз становился обладателем Кубка императора. Спортсмен родился в 1969 году на острове Гавайи. Его рост составлял 204 см, а максимальный вес — 230 кг. Акэбоно Таро популяризировал восточное единоборство в 90-е годы прошлого века. Уже в 2001 году сумоист завершил профессиональную карьеру и стал тренером. На его счету также выступления в смешанных единоборствах и кикбоксинге.