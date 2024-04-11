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Тренер чемпионки мира Варвары Субботиной заявила, что синхронистка завершила карьеру

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина завершила карьеру. Об этом ТАСС рассказала личный тренер спортсменки Татьяна Данченко.

Тренер чемпионки мира Субботиной заявила, что синхронистка завершила карьеру
© ТАСС
"Я ее всегда жду, но на данный момент она карьеру завершила", - сказала Данченко, добавив, что ей неизвестно, писала ли Субботина заявление в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о том, что не будет больше профессионально заниматься спортом.

На вопрос, отразился ли недопуск на международные старты на решении спортсменки завершить карьеру, тренер ответила: "Я не думаю, что это было основной причиной ухода. Но последней каплей - очень вероятно". Данченко считает, что Субботина не сумела полностью себя реализовать в спорте.

Субботиной 23 года, она выигрывала золото чемпионатов мира 2017 и 2019 годов, в ее активе также три победы на чемпионатах Европы. В 2023 году спортсменка перенесла операцию на стопе, из-за чего пропустила прошлый сезон.

Субботина не была включена в состав сборной России на 2024 год, она также отсутствует в новых пулах допинг-тестирования РУСАДА.

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Варвара Субботина
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