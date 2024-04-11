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Российская пятиборка Ульяна Баташова получила нейтральный статус

Российской пятиборке Ульяне Баташовой одобрили нейтральный статус. Спортсменка сможет принять участие в соревнованиях на этапе Кубка мира, который пройдёт в апреле в Анкаре (Турция).

Российская пятиборка получила нейтральный статус
© РИА Новости
«Ульяна Баташова получила нейтральный статус, она может выступить уже в ближайшем этапе Кубка мира в Анкаре, который пройдет 16-21 апреля», — приводит слова представителя пресс-службы Федерации современного пятиборья России (ФСПР) «РИА Новости Спорт».

Ранее Международный союз современного пятиборья (UIPM) допустил спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования в нейтральном статусе, а также создал комиссию для установления соответствия критериям, обозначенным Международным олимпийским комитетом (МОК). Ранее сообщалось, что нейтральный статус получили 12 белорусских пятиборцев и один российский спортсмен.

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