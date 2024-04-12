Мамиашвили оценил требование Украины отстранить российских борцов

Требование спортивных властей Украины запретить девяти российским борцам и одному спортсмену из Белоруссии выступить на Олимпиаде в Париже является позорным. Об этом ТАСС заявил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт, и. о. министра молодежи и спорта страны Матвей Бедный и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко направили совместное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием отстранить нескольких российских и белорусских борцов от Игр в Париже.

"Можно только сожалеть об этом, какие бы условия не предлагали жизненные обстоятельства, что-то людское в любом случае должно оставаться. К сожалению, мы видим эти унизительные вещи, позорище, в которое наших братьев превращает политическое руководство Украины, которые тиражируют эту унизительную процедуру. Это же не вчера появилось", - сказал Мамиашвили.

"Мы стараемся сохранять спокойствие и максимально сконцентрироваться на самой подготовке, на отборе, а дальше уже жизнь и господь нам даст возможность определиться. Единственное, еще раз хочу подчеркнуть, что решение [о поездке на Олимпиаду] будет максимально взвешенным, оно ни в коей степени не должно идти вразрез с интересами государства и чаяниями людей. Мы - часть нашего государства, часть нашего великого народа", - добавил он.

Украина призывает отстранить Ванессу Колодинскую из Белоруссии и россиян Заурбека Сидакова, Заура Угуева, Миладу Алирзаеву, Сергея Семенова, Надежду Соколову, Алину Касабиеву, Ханум Велиеву, Наталью Малышеву и Артура Найфонова.

Российские спортсмены на данный момент завоевали 12 неименных лицензий на Олимпиаду в Париже: шесть в вольной борьбе, две - в греко-римской, четыре - в женской.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти соответствующее решение МОК считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.