$93.44-0.2899.73-0.95
Войти в почту

Мамиашвили назвал позорищем требование Украины отстранить российских борцов

Требование спортивных властей Украины запретить девяти российским борцам и одному спортсмену из Белоруссии выступить на Олимпиаде в Париже является позорным. Об этом ТАСС заявил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Мамиашвили оценил требование Украины отстранить российских борцов
© РИА Новости

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт, и. о. министра молодежи и спорта страны Матвей Бедный и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко направили совместное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием отстранить нескольких российских и белорусских борцов от Игр в Париже.

"Можно только сожалеть об этом, какие бы условия не предлагали жизненные обстоятельства, что-то людское в любом случае должно оставаться. К сожалению, мы видим эти унизительные вещи, позорище, в которое наших братьев превращает политическое руководство Украины, которые тиражируют эту унизительную процедуру. Это же не вчера появилось", - сказал Мамиашвили.
"Мы стараемся сохранять спокойствие и максимально сконцентрироваться на самой подготовке, на отборе, а дальше уже жизнь и господь нам даст возможность определиться. Единственное, еще раз хочу подчеркнуть, что решение [о поездке на Олимпиаду] будет максимально взвешенным, оно ни в коей степени не должно идти вразрез с интересами государства и чаяниями людей. Мы - часть нашего государства, часть нашего великого народа", - добавил он.

Украина призывает отстранить Ванессу Колодинскую из Белоруссии и россиян Заурбека Сидакова, Заура Угуева, Миладу Алирзаеву, Сергея Семенова, Надежду Соколову, Алину Касабиеву, Ханум Велиеву, Наталью Малышеву и Артура Найфонова.

Российские спортсмены на данный момент завоевали 12 неименных лицензий на Олимпиаду в Париже: шесть в вольной борьбе, две - в греко-римской, четыре - в женской.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти соответствующее решение МОК считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.

Летние виды спорта
Вадим Гутцайт
Ханум Велиева
Артур Найфонов
Заурбек Сидаков
Заур Угуев
Надежда Соколова
Наталья Малышева
Сергей Семенов
Михаил Мамиашвили