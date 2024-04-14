Российская всадница сменила спортивное гражданство

Российская всадница Кристина Леонова приняла решение о смене спортивного гражданства и теперь будет выступать за Кипр. Об этом свидетельствуют материалы Международной федерации конного спорта (FEI), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Леонова, входившая в молодежную сборную России, в 2018 году стала абсолютной чемпионкой юношеского первенства страны. Она четырежды представляла Россию на молодежных чемпионатах Европы. Согласно информации с официального сайта FEI, последний раз Леонова принимала участие в соревнованиях в июле 2021 года, турнир проходил в Испании. С конца февраля 2022 года российские спортсмены были лишены возможности выступать на турнирах под эгидой FEI из-за санкций, наложенных международной федерацией.

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Также сменили российское спортивное гражданство Анна Вайман и Вазген Костандян, они будут представлять на соревнованиях Израиль и Армению соответственно.