Гандбольный ЦСКА впервые стали обладателями Кубка России

Гандбольный ЦСКА из Москвы завоевал титул обладателей Кубка России по гандболу, обыграв «Пермских медведей» со счётом 34:32 в матче «Финала четырёх»

Их путь к трофею был непростым — ещё в полуфинале им предстояло встретиться с «Чеховскими медведями», которые до 2022 года оставались непобедимыми в российских соревнованиях. После победы над командой из Чехова финал должен был состояться в Перми с местной командой гандболистов.

Армейцы справились с напором пермяков, забрав Кубок России. «Чеховские медведи» завоевали бронзовые награды, одолев в матче за третье место краснодарский СКИФ (41:25).

Отметим, что женский состав гандбольного ЦСКА в этом году третий раз подряд завоевал Кубок России, а для мужчин этот трофей был первым.