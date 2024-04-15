Литовец побил мировой рекорд в метании диска, державшийся 38 лет

Представитель Литвы Миколас Алекса установил новый мировой рекорд в метании диска.

В рамках турнира Oklahoma Throws Series 21-летний атлет осуществил бросок снаряда на расстояние 74,35 м. Предыдущий мировой рекорд в метании диска был установлен в 1986 году немцем Юргеном Шультом, его результат — 74,08 м.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая мирную миссию олимпийского движения. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.