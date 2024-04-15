Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. RT на русском

«Это решение (допуск российских спортсменов на ОИ-2024 в нейтральном статусе. — Прим. «Чемпионата»), на мой взгляд, справедливо. Мы просим спортсменов соблюдать нормы приличия, не делать неуважительных высказываний в адрес соперников, не играть в политику и не проявлять агрессию. Олимпизм позволяет странам и спортсменам, которые не согласны друг с другом, примириться. Россия не приглашена, её лидер не может быть приглашён. Но спортсмены без гимна и флага смогут соревноваться», — приводит слова Макрона RMC Sport. Чемпионат.com

Кроме того, Макрон заявил, что участие команды Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже под своим флагом и отказ в этом праве российским спортсменам объясняется тем, что Израиль, по его мнению, нельзя назвать «нападающей стороной». «Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной, — сказал французский лидер. — Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее». ТАСС