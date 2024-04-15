Позднякова: для меня в текущих условиях поездка на Олимпиаду неприемлема

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Позднякова высказала своё мнение относительно участия в Играх 2024 года в нейтральном статусе.

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«Я свой выбор сделала: для меня в текущих условиях поездка на Олимпиаду неприемлема. У меня была техническая возможность поехать на отборочный турнир к Играм, насколько я знаю, он должен пройти в середине апреля, я была в списке. Выиграла бы его — поехала бы в Париж. Но моя личная позиция — не ехать, не выступать. Может, это как-то громко звучит, но я — патриот своей страны, и моя личная позиция — не ехать при таких условиях. Но как поступят другие — это позиция других спортсменов. Мне сложно судить, всё-таки у меня есть статус олимпийской чемпионки, я реализовала себя, а у многих ребят Олимпийских игр в карьере ещё не было», — сказала Позднякова «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.