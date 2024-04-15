17-летний Лифинцев на ЧР побил мировой рекорд Колесникова, который держался с 2018 года

17-летний российский пловец Мирон Лифинцев на чемпионате России – 2024 установил мировой рекорд среди юниоров на дистанции 100 метров на спине. Он преодолел дистанцию за 52,34 секунды.

Таким образом, Лифинцев превзошёл достижение неоднократного призёра Олимпиады и ЧМ Климента Колесникова, которое держалось с 2018 года. Тогда Колесников проплыл 100 метров на спине за 52,53 секунды.

Это произошло в финальном заплыве. Таким образом, Лифинцев впервые в карьере стал чемпионом России среди взрослых в личном виде.

Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Мужчины. 100 метров на спине. Финал

1. Мирон Лифинцев – 52,34 секунды. 2. Климент Колесников – 52,80. 3. Дмитрий Савенко – 52,90… 5. Евгений Рылов – 53,13.