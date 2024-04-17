Чикунова выиграла чемпионат России по плаванию на дистанции 100 м брассом

Евгения Чикунова победила в заплыве на 100 м брассом на чемпионате России. Соревнования проходят в Казани.

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 5,11 секунды. Второе место заняла Татьяна Белоногофф (1.07,10). Третьей стала Юлия Ефимова (1.07,43).

Чикуновой 19 лет, она является серебряным призером в комбинированной эстафете, серебряным призером чемпионата мира на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Спортсменка удерживает мировой рекорд на дистанции 200 м брассом, который она установила в апреле 2023 года на чемпионате России (2 минуты 17,55 секунды).

Чемпионат России по плаванию завершится 19 апреля.