Выступавшая за Великобританию пловчиха назвала причину переезда в Россию

Выступавшая за Великобританию пловчиха раскрыла причину переезда в Россию
Выступавшая за Великобританию пловчиха Татьяна Белоногофф раскрыла причину переезда в Россию. Ее слова приводит РИА Новости.
Спортсменка заявила, что в Великобритании к ней плохо относились, и это было очередной причиной переехать в Россию.
«Были моменты, когда я должна была выступать на соревнованиях, но меня не брали по неопределенным причинам», — объяснила она.
Белоногофф отметила, что всегда считала себя русской и хотела выступать за национальную команду.
Белоногофф приняла решение выступать за сборную России в феврале 2020 года. До этого она выступала за Великобританию.
Мать Белоногофф — россиянка. Спортсменка прожила всю жизнь в Великобритании, но в 2019-м переехала в Санкт-Петербург.
Белоногофф — чемпионка Европы среди юниоров. Она стала сильнейшей на дистанции 50 метров брассом. На чемпионате России в 2024 году ей удалось выиграть на этой же дистанции.
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