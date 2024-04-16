Умер призер Олимпиады в спортивной ходьбе Владимир Андреев

Бронзовый призер Олимпийских игр‑2000 в спортивной ходьбе Владимир Андреев скоропостижно скончался в возрасте 57 лет, сообщается на сайте Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.

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— Невосполнимая утрата… На 58‑м году жизни не стало заслуженного мастера спорта России по легкой атлетике, бронзового призёра Олимпийских игр Владимира Васильевича Андреева. Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича в связи с тяжелой утратой, — говорится в сообщении.

Андреев становился призером чемпионата Европы, чемпионом СССР и России, медалистом Кубков Европы и мира. Спортсмен участвовал в трех Олимпийских играх (1992, 2000, 2004), на Олимпиаде 2000 года стал обладателем бронзовой награды на дистанции 20 км.

За спортивные результаты Андреев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».