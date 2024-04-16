Десять иностранных команд по прыжкам в воду подали заявки на участие в Играх БРИКС 2024 года в Казани, сообщил «Матч ТВ» вице‑президент и спортивный директор Российской федерации прыжков в воду Глеб Гальперин.

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Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня.