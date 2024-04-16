Десять иностранных команд по прыжкам в воду подали заявки на участие в Играх БРИКС
Десять иностранных команд по прыжкам в воду подали заявки на участие в Играх БРИКС 2024 года в Казани, сообщил «Матч ТВ» вице‑президент и спортивный директор Российской федерации прыжков в воду Глеб Гальперин.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня.
— Это лето достаточно насыщенное по соревнованиям. После чемпионата России будут Игры БРИКС, в сентябре — «Игры дружбы». Чемпионат России будет к ним отборочным. Летом пройдет Кубок Кремля, который планируется на август. Так что этот сезон отличается количеством соревнований, в том числе и международных. В нынешней ситуации это очень важно. Федерация делает все возможное, чтобы и на Игры БРИКС, и на «Игры дружбы» приехали как можно больше стран‑участников. На данный момент, кроме сборной России, заявилось 10 стран. Мы очень ждем команду Китая. Думаю, у нас хорошие шансы привезти китайскую команду. Конечно, скорее всего, не основную, но в Китае второй, третий, четвертый составы очень сильные и конкурентоспособные. Ее приезд будет большим подспорьем. Среди тех, кто заявлен — Индия, Венесуэла, Эквадор, Куба. Куба — достаточно сильная команда, они приезжали к нам на третий Кубок Евразийских стран. Она очень важна для состава участников Игр БРИКС. Конечно, к нам приедут наши друзья из Белоруссии и Армении. Также прилетит команда Бразилии, там прыжки в воду достаточно развиты. Будет интересно посмотреть на эту сборную, если она к нам приедет, — сказал Гальперин «Матч ТВ».