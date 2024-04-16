Российская пловчиха раскрыла сумму призовых за мировой рекорд

Российская пловчиха Евгения Чикунова раскрыла сумму призовых за мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом. Sports.ru

«Призовые за мировой рекорд были и в прошлом году, я получила тогда 1 миллион 250 тысяч за минусом 13 процентов налога. Но остается, скажем так, нормально вполне, хватает. Скажем так, деньги у меня есть, сплю я спокойно. Сколько денег нужно мне в месяц? Сложный вопрос... Наверное, без комментариев», — сказала Чикунова. Газета.Ru

Ранее она объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. «Буду следить. Но себя в качестве нейтрального спортсмена не вижу», — уточнила она. Lenta.ru