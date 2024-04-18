Пловчиха Чикунова высказалась об отказе от участия в ОИ-2024

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова заявила, что из-за того, что за рубежом не меняется отношение к российским спортсменам, её решение не ехать на Олимпиаду тоже остаётся неизменным.

«Ничего не меняется — не меняются ни критерии, ни отношение к нам. Своего решения я тоже не поменяю. В Боснии, думаю, будет хорошо, хотя после чемпионата России будет непросто удержать пик формы, главное — чтобы я смогла немного отдохнуть. В любом случае хорошо, что у нас есть хоть какие-то международные старты», — приводит слова Чикуновой ТАСС.

Отметим, что в конце апреля пловчиха выступит на соревнованиях в Боснии и Герцеговине. Этот старт будет проводиться не под эгидой World Aquatics, поэтому российские спортсмены выступят на нём без преград.

Напомним, что несмотря на то, что МОК разрешил допустить к участию 55 российских спортсменов, на них продолжают действовать ограничения. Им нельзя использовать никакую национальную символику, включая флаг и гимн.