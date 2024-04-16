Матыцин открыл Кубок Каспия по гандболу в Астрахани

Министр спорта России Олег Матыцин дал старт Кубку Каспия по гандболу, в рамках которого женские сборные России и Белоруссии проведут два матча. Церемония открытия соревнований прошла в Астрахани в спортивном комплексе "Звездный".

"Удивительная атмосфера, потому что спорт дарит возможность не только соревноваться, дарит возможность радоваться взаимному общению и чувствовать, что мы единая, большая семья, семья братских народов - Россия и Белоруссия. Мы это еще раз поняли в это непростое время", - сказал Матыцин.

Он выразил признательность правительству Астраханской области, а также федерациям гандбола России и Белоруссии за организацию турнира. Министр подчеркнул, что в нынешних условиях у спортсменок и всей спортивной общественности существует необходимость быть вместе для "преодоления сегодняшних непростых дней".

"Мы это делаем с высоко поднятой головой", - добавил Матыцин.

Турнир завершится 17 апреля. Помимо соревнований, болельщиков ожидает насыщенная развлекательная программа - активности в фан-зонах, интерактивы, спортивные мастер-классы, выступление диджея.

С 2022 года российские и белорусские сборные и клубы в связи с событиями на Украине лишены возможности выступать на международных соревнованиях по гандболу.