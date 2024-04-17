Стали известны составы групп в женском гандбольном турнире на ОИ

Сегодня, 17 апреля, прошла жеребьёвка женского гандбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

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Составы групп женского турнира на ОИ-2024:

Группа А: Норвегия, Германия, Словения, Швеция, Дания, Южная Корея.

Группа Б: Венгрия, Нидерланды, Испания, Франция, Бразилия, Ангола.

Отметим, что по сравнению с Олимпийскими играми в Токио 2020 года произошли три изменения: Россию, Черногорию и Японию заменили Дания, Германия и Словения. Сборная Германии отобралась на ОИ впервые за 16 лет, Словения — единственный дебютант Игр.

Также впервые за 12 лет в турнире сыграют девять европейских команд — максимальное представительство для континента.

Напомним, в марте 2022 года Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

Летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.