Министр спорта РФ запретил называть российских атлетов «иноагентами»

Министр спорта России Олег Матыцин в интервью ТАСС заявил, что отечественное спортивное сообщество должно перестать заниматься спорами внутри себя и сконцентрироваться на развитии атлетов.

По его мнению, нарушение единства российского спортивного братства — задача, которой необходимо противостоять.

«Каждый на своем месте должен доказывать и выполнять свой профессиональный долг. Спортсмены — на спортивных площадках, тренеры — в их подготовке. Термины по типу «иноагентов» в отношении российских спортсменов недопустимы. Мы — единое спортивное братство», — заявил Матыцин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.