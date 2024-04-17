Пловец Колесников пропустит этапы Кубка России в Саранске и Южно‑Сахалинске

Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников пропустит этапы Кубка России в Саранске и Южно‑Сахалинске, сообщил «Матч ТВ» его тренер Дмитрий Лазарев.

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Этап Кубка России пройдет в Саранске 27–29 апреля, в Южно‑Сахалинске — 2–3 мая.

— Эти этапы пропускает, так как нужно будет восстановиться после чемпионата России и старта в Боснии, — сказал Лазарев «Матч ТВ».

Колесников выступает на чемпионате России в Казани, который проходит с 14 по 19 апреля.