Чемпион России Лифинцев рассказал, почему плавает с зажимом на носу

Чемпион России Мирон Лифинцев рассказал «Матч ТВ», что из‑за особенностей строения носовой перегородки вынужден плавать с зажимом.

Лифинцев на чемпионате России по плаванию в Казани одержал победу на дистанции 100 м на спине с юниорским рекордом мира. Ранее рекорд принадлежал призеру Олимпийских игр Клименту Колесникову — 52,53 секунды.

— Почему ты плаваешь с зажимом?

— Когда в море плавал и приходилось опускать голову, водичка сильно заливалась в нос — что‑то с перегородкой. Недавно узнал о зажиме, решил попробовать. Если мне зажим убрать, можно 1–1,5 секунды к результату прибавлять. Плыву, воздух выходит и положение уже не такое, — сказал Лифинцев в интервью «Матч ТВ».