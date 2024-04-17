Всероссийская федерация самбо изменила формат международной серии Гран-при

Формат международной серии Гран-при по самбо в 2024 году изменен посредством сокращения состава участников и программы турнира. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев.

"В этом году пальма первенства в проведении Гран-при отдана городу Кемерово - наши соревнования пройдут на масштабной "Кузбасс-Арене", регион для крупных международных турниров полностью готов, - рассказал Елисеев. - В этом году мы немного пересмотрели формат нашего турнира, в Кузбасс приедут исключительно представители мужского спортивного самбо. В каждой весовой категории примут участие только четыре спортсмена - двое по итогам чемпионата и Кубка России, один иностранный самбист и один представитель региона, где проходит Гран-при. Такие изменения были предприняты для большей динамичности и зрелищности соревнований. Мы собираем на ковре исключительно самых лучших, а наличие призового фонда добавит ярких красок в финальные поединки", - рассказал Елисеев.

Ранее соревнования проводились в несколько этапов по трем видам - спортивному мужскому и женскому, а также боевому самбо, в каждом весе выступали по восемь спортсменов. В нынешнем году этапы будут проходить в одном или двух видах. Серия стартует в Кемерово спортивным мужским самбо, в мае в Улан-Удэ будут бороться представители боевого самбо, в июне в Краснодаре пройдут соревнования по спортивному и боевому самбо, в августе право выступить в финале серии в Санкт-Петербурге оспорят женщины. Финал серии в трех дисциплинах состоится в декабре в Казани.

Призовой фонд турнира составит более 1 млн рублей.