17-летний чемпион России по плаванию описал эмоции из-за пропуска Олимпиады

Российский пловец Мирон Лифинцев, выигравший чемпионат страны в Казани, описал эмоции из-за пропуска летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам ему не слишком обидно, так как он еще очень молод.

«У меня будет много соревнований сейчас. В частности Игры БРИКС, финал Кубка, "Игры дружбы"», — заявил Лифинцев.

17‑летний спортсмен на чемпионате России победил на дистанции 100 метро на спине. Лифинцев преодолел дистанцию за 52,34 секунды, установив юниорский рекорд страны. Этот результат позволил бы ему квалифицироваться на Игры в Париже.

4 сентября 2023 года бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. К соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.