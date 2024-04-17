Ефимова летом решит вопрос целесообразности получения нейтрального статуса

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова решение о целесообразности получения нейтрального статуса для выступления на Олимпиаде 2024 года в Париже будет принимать летом. Об этом она рассказала журналистам после завоевания бронзы на дистанции 100 м брассом в рамках чемпионата России в Казани.

"Еще рано [принимать решение о получении нейтрального статуса]. Я не собиралась принимать его после чемпионата России. Летом будут старты, и от них я буду отталкиваться. Мне сообщили, что процедура получения нейтрального статуса занимает три недели", - сказала Ефимова.

После чемпионата России Ефимова выступит на международных соревнованиях в Боснии и Герцеговине, где сможет выполнить олимпийский норматив.

"Я всегда расплываюсь от старта к старту, поэтому мне нужно как можно больше соревнований. Для меня лучшая тренировка - это старты, через них я набираю форму. Что ожидаю от соревнований в Боснии? Я надеюсь, что сейчас расплывусь, отдохну и еще раз попробую расплыться", - отметила она.

Ефимовой 32 года, она также является трехкратным призером Олимпийских игр (две серебряные медали, одна бронзовая) и семикратной чемпионкой Европы.