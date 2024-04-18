Пловчиха Ефимова высмеяла российских спортивных чиновников

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в интервью «Матч ТВ» высмеяла российских спортивных чиновников, обвинив их в лицемерном поведении.

По ее словам, российские атлеты далеко не первый год участвуют в международных соревнованиях под нейтральным флагом, однако чиновников это озаботило лишь сейчас.

«Команда бомжей, иноагенты... Видела, читала. Было смешно. Сколько лет мы выступаем не под флагом России? Но именно сейчас мы стали «бомжами». Тем более нужно ехать на Олимпиаду — объединять людей», — заявила Ефимова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ефимова летом решит вопрос целесообразности получения нейтрального статуса

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Вячеслав Фетисов рассказал, что бы сделал с главой МОК Томасом Бахом при личной встрече.