НОК Украины призвал отстранить от участия в чемпионате Европы 15 российских дзюдоистов
Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины призвал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и главу Международной федерации дзюдо (IJF) Мариуса Визера не допускать ряд российских спортсменов до участия в чемпионате Европы – 2024, который пройдёт в Загребе (Хорватия) с 25 по 28 апреля.
В пресс-релизе НОК Украины отмечается, что официальные обращения к международным организациям подписали глава НОК Вадим Гутцайт, и. о. министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный, а также президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.
В список спортсменов, которые, по мнению НОК Украны, должны быть отстранены от ЧЕ, вошли:
Мадина Таймазова;
Инал Тасоев;
Яго Абуладзе;
Арман Адамян;
Данила Лаврентьев;
Махмадбек Махмадбеков;
Михаил Игольников;
Матвей Каниковский;
Тамерлан Башаев;
Глафира Борисова;
Ксения Галицкая;
Дали Лилуашвили;
Камил Бадурова;
Элис Старцева;
Рамазан Абдулаев.
По мнению украинской стороны, все вышеперечисленные спортсмены нарушили правила нейтральности.