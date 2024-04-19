Российский яхтсмен намерен судиться за право на место в сборной

Российский яхтсмен Кирилл Терешкин намерен судиться за право на место в сборной.

Как сообщает ТАСС, 22-летний спортсмен обратился в Хамовнический суд Москвы с иском к Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС). В феврале Терешкин был дисквалифицирован на полгода после конфликтной ситуации, произошедшей во время чемпионата страны.

Его также не допустили до первых двух этапов Кубка России, участие в которых – одно из обязательных условий для включения в национальную команду.

«У меня сложилось такое впечатление, что люди сделали все, чтобы лишить Кирилла возможности побороться за место в сборной на следующий сезон. Да и для дисквалификации его не было никаких оснований, поэтому нами было принято решение искать правду в суде. Я написал письмо на имя заместителя министра спорта РФ Одеса Хасаевича Байсултанова с просьбой разобраться в ситуации с отстранением сына», – сообщил отец спортсмена Дмитрий Терешкин.

Отмечается, что конфликт произошел 23 сентября в Тольятти на территории яхт-клуба.

«Один из спортсменов повалил Кирилла на землю и нанес ему несколько ударов по голове. Я решил вмешаться и защитить сына, но получил удар в спину еще от одного участника конфликта. Протестовый комитет чемпионата России рассмотрел этот инцидент и признал Кирилла невиновным, а результаты двух других спортсменов, признавших в итоге свою неправоту, были аннулированы. Однако 17 февраля президиум ВФПС дисквалифицировал Кирилла сроком на полгода, до 2 мая, ссылаясь на решение дисциплинарной комиссии от 2 ноября 2023 года. 22 февраля мы обратились к председателю комиссии Алексею Груненышеву и главе ВФПС Сергею Джиенбаеву с просьбой предоставить информацию и документы по дисквалификации, а также приостановить отстранение до рассмотрения дела по существу судебным органом. Но наши обращения остались без ответа», – рассказал Терешкин-старший.

Кирилл Терешкин – бронзовый призер юниорского чемпионата Европы 2018 года. На чемпионате России-2023 он занял третье место в олимпийском классе яхт «Лазер-стандарт», а также является обладателем Кубка России 2022 года.