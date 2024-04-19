Российский пловец Владимир Морозов объявил о завершении карьеры

Многократный чемпион мира по плаванию на короткой воде, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Владимир Морозов принял решение завершить карьеру. Об этом он заявил «Матч ТВ».

По словам спортсмена, изначально он хотел попасть на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, но последние события заставили его осознать, что «надо закругляться».

«У меня всегда была цель плавать до Игр в Лос-Анджелесе. Когда молодой, когда результаты есть, кажется, что так будет всегда. Но сначала был ковид, потом другие события, из-за которых наших спортсменов не допускают. Да и возраст дал знать, что все, хорош», - заявил он.

При этом пловец констатировал, что результаты в 2020 и 2021 годах «были середнячковые». Но во многом на решение о завершении карьеры повлияло отстранение россиян от международных соревнований.

«В моем положении, когда живешь в Америке, летать в Россию и выступать только на этом уровне после трех Олимпиад и стольких чемпионатов мира… Меня это совсем не привлекало», - заметил он.

Морозову 31 год, он заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года. С 2006 года живет и тренируется в Лос-Анджелесе.

В этом году в Париже должны пройти Летние Олимпийские игры. Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод отметил, что на Олимпиаду будет допущено только 55 россиян.

В свою очередь глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), позвонившим ему от имени «африканского чиновника», признался в слежке за российскими спортсменами в соцсетях, к которой привлечены украинцы. Также глава МОК заметил, что считает необходимым лишить российских спортсменов гимна и флага.