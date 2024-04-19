Владимир Сальников считает, что российские пловцы не выступят на Олимпиаде-2024.

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Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Участие смогут принять россияне, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

– Вы готовы к тому, что вас как минимум до июня будут спрашивать, не собрался ли кто-то из пловцов на Олимпиаду?

– Я уже сказал: страница перевернута. Это никак не может осуществиться в нынешней ситуации, потому что не могу себе представить, что условия изменятся и нас вдруг допустят на равных со всеми. Поезд уже ушел. Возможные послабления в условиях, так, чтобы они были приемлемыми… Это кажется нереальным.

– Но в сборной есть уже одна спортсменка, которая не исключает участия в Играх.

– Мне сложно представить, как это может быть возможно. Много всяких параметров, плюс надо выполнить норматив. Может быть, есть какие-то ходы, о которых я не знаю, но все, что касается отправки заявочного листа – у нас нет спортсменов, у которых был бы нейтральный статус, – сказал президент Всероссийской федерации плавания Сальников.

Ранее о желании выступить на Олимпиаде заявляла шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова.