Чикунова выиграла золото ЧР на дистанции 200 м брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова, рекордсменка мира и многократная чемпионка России, выиграла золото чемпионата России — 2024 на дистанции 200 м брассом. На финише заплыва спортсменка почти на семь секунд превзошла ставшую второй шестикратную чемпионку мира и трёхкратного призёра Олимпийских игр Юлию Ефимову. Замкнула тройку сильнейших на этой дистанции Виталина Симонова.

© РИА Новости

Напомним, ранее Евгения Чикунова выиграла на чемпионате России дистанцию 100 м брассом, а также завоевала серебро на 50 м брассом. Юлия Ефимова в этих гонках была третьей.

Плавание. Чемпионат России — 2024

Брасс, 200 м. Женщины. Итоговое положение

1. Евгения Чикунова — 2.19,74.

2. Юлия Ефимова — 2.26,45.

3. Виталина Симонова — 2.28,42.