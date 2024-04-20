Российская бегунья сменила спортивное гражданство

Российская бегунья Зарина будет выступать за Армению
Российской бегунье Нине Зариной предоставлено право выступать за Армению на международных соревнованиях. Об этом сообщает сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
В профиле спортсменки теперь указано – Армения.
В соответствующей графе говорится, что Зарина представляла Россию до 4 апреля 2024 года, а с 5 апреля «имеет право представлять Армению в национальных представительских соревнованиях».
Как Россию исключили из спорта
Зариной 37 лет, она специализируется на марафонах и с 2019 года живет в США. В последнее время выступает за рубежом.
В 2021 году она стала третьей на марафоне в Лос-Анджелесе. В России она в последний раз выступала на Московском марафоне в 2019 году и заняла девятое место.
Рамблер: главные новости