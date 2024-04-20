Российская бегунья сменила спортивное гражданство

Российской бегунье Нине Зариной предоставлено право выступать за Армению на международных соревнованиях. Об этом сообщает сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

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В профиле спортсменки теперь указано – Армения.

В соответствующей графе говорится, что Зарина представляла Россию до 4 апреля 2024 года, а с 5 апреля «имеет право представлять Армению в национальных представительских соревнованиях».

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Зариной 37 лет, она специализируется на марафонах и с 2019 года живет в США. В последнее время выступает за рубежом.

В 2021 году она стала третьей на марафоне в Лос-Анджелесе. В России она в последний раз выступала на Московском марафоне в 2019 году и заняла девятое место.