В WADA назвали причину допуска китайских пловцов к Играм на фоне положительных проб

WADA приняло решение не наказывать пловцов за нарушение правил перед Играми в Токио в связи с тем, что эксперты не смогли опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства о случайности попадания запрещенного вещества в организмы атлетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

Накануне газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин.

В WADA пояснили, что КАА своевременно представило данные о результатах тестов на триметазидин у пловцов.

Китайские специалисты заметили в отчете, что вещество попало в организмы спортсменов непреднамеренно, после употребления в отеле испорченных продуктов питания.

В ходе проверки, проведенной агентством после получения данных, ученые и внешние юрисконсульты пришли к выводу, что не в состоянии опровергнуть данные китайских коллег.

Вместе с тем, уточнили в пресс-службе, специалисты не имели возможности проводить расследования на местах в Китае в связи со строгими антиковидными ограничениями.

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Напомним, что спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробах был обнаружен триметазидин — то же вещество, что и у китайских пловцов.