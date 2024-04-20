В WADA назвали возмутительным заявление главы USADA и намерены обратиться к юристам

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) раскритиковало заявление исполнительного директора Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта после новости о том, что 23 китайских пловца сдали положительные пробы на триметазидин накануне летних Олимпийских игр в Токио.

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По данным The New York Times, Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) признало положительные пробы спортсменов и провело собственное расследование. В материале сообщается, что WADA решило не привлекать спортсменов к ответственности, несмотря на то, что получало информацию о допинге в китайском плавании. Позднее Тайгарт заявил, что данное решение, «это нож в спину чистым спортсменам и предательство всех атлетов».

— Всемирное антидопинговое агентство удивлено возмутительными, ложными и дискредитирующими высказываниями Трэвиса Тайгарта, который выдвинул очень серьезные обвинения в адрес WADA в связи с ситуацией с 23 пловцами из Китая, о котором сообщили в СМИ. Обвинения господина Тайгарта политически мотивированы и выдвинуты с намерением подорвать работу WADA по защите чистого спорта во всем мире. WADA отмечает, что компрометирующие комментарии были сделаны без каких‑либо подтверждающих доказательств. Следует отметить, что после ложных обвинений господина Тайгарта у WADA нет другого выбора, кроме как передать этот вопрос своему юрисконсульту для дальнейших действий, — говорится в релизе.

Китайские пловцы на Олимпиаде‑2020 завоевали 6 медалей (3 золота, 2 серебра и 1 бронза).