Кенийская бегунья Перес Джепчирчир установила мировой рекорд в марафоне

Олимпийская чемпионка 2020 года, 30-летняя кенийская бегунья Перес Джепчирчир установила мировой рекорд на марафонской дистанции для соревнований, в которых принимают участие только женщины, сообщается на странице Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в социальной сети Х (ранее Twitter).

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Рекорд был установлен на Лондонском марафоне. Джепчирчир преодолела дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 16 минут 16 секунд. Предыдущее достижение было установлено кенийской спортсменкой Мэри Кейтани в 2017 году — 2 часа 17 минут 1 секунда.

Мировой рекорд в марафоне для соревнований, где выступают и мужчины, и женщины, принадлежит эфиопской легкоатлетке Тигист Ассефе (2:11.53). Она установила его в сентябре 2023 года.