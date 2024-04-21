Тарасова высказалась о методике работы Винер с гимнастками

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала текущую спортивную повестку. Интервью опубликовано на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Блогер попросила ее рассказать об отношении к методам работы с гимнастками президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер .

«Она делает из детей чемпионов. Ничего ужасного она не делает. Она настоящий большой тренер», — отметила Тарасова.

Тренер подчеркнула, что специалисты не могут заставлять спортсменов делать то, на что они неспособны. Они наблюдают за подопечными, видят, на что нужно обратить внимание, что можно улучшить.

Тарасова назвала главного тренера по фигурному катанию в стране

По ее словам, спортивное сообщество мало знает о Винер, хотело бы знать больше.

Напомним, что ученики Тарасовой завоевали 41 золотую медаль чемпионатов мира и Европы, а также семь Олимпийских.

Ранее Тарасова сообщила, что главным тренером по фигурному катанию в России считает Этери Тутберидзе.