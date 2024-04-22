МИД Китая прокомментировал допинг у пловцов перед Олимпиадой в Токио

Сообщения об умышленном употреблении китайскими пловцами допинга перед Олимпиадой в Токио являются ложными. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. ТАСС

«Всемирное антидопинговое агентство уже дало свой четкий ответ, соответствующие сообщения (об умышленном приеме допинга – Sports) приводят ложную информацию. Китайское правительство придерживается твердой позиции нулевой терпимости к допингу, строго соблюдает мировые антидопинговые правила, решительно защищает физическое и психическое здоровье спортсменов, поддерживает честную конкуренцию на спортивных соревнованиях и вносит позитивный вклад в борьбу с допингом в мире», – сказал Ван Вэньбинь. Sports.ru

Ранее в газете The New York Times был опубликован материал, в котором говорилось о том, что у 23 китайских пловцов были обнаружены положительные допинг‑пробы. Авторы обвинили Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в игнорировании данных осведомителей, а также в непоследовательности при рассмотрении разных допинговых дел. Матч ТВ