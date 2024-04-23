Российская пятиборка Ульяна Баташова рассказала, что подала документы на получение нейтрального статуса и ее убрали из сборной. Об этом она заявила «Спорт-Экспрессу».

«Я подала бумаги на статус, предупредила об этом федерацию. Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали. Но все расходы я взяла на себя, оплачиваю подготовку сама, что-то взяли на себя друзья, спонсоры. Федерация не то что не помогла, меня сразу уволили из сборной, но и к этому я была готова. Моя мечта дороже денег», — сказала Баташова.

Баташова является участницей Олимпийских игр в Токио и шестикратной чемпионкой России по современному пятиборью.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.