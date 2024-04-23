Винер: Дина Аверина ушла не из-за травмы

Гимнастка Дина Аверина завершила карьеру не из-за травмы. Об этом ТАСС рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Ранее Аверина сообщила в соцсетях, что перенесла свою первую операцию в жизни.

"Дина очень сильный человек, и если бы олимпийские игры проходили без унижения, она сумела [бы] все преодолеть и выступить. Ушла она не из-за травмы", - сказала Винер.

Дине Авериной 25 лет, на ее счету серебряная награда Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы и трехкратной победительницей Европейских игр. В феврале сестры Дина и Арина Аверины объявили о завершении карьеры.