Экс-тренер гимнастки Кудрявцевой умерла в возрасте 62 лет

Заслуженный тренер России Елена Карпушенко скончалась на 63‑м году жизни, сообщает пресс‑служба Всероссийской федерации художественной гимнастики России.

Причины смерти специалиста не уточняются, о прощании будет сообщено позднее.

— Сегодня ночью на 63 году жизни не стало Елены Львовны Карпушенко. Ее вклад в российскую и мировую художественную гимнастику невозможно переоценить. Красоту и мастерство ее воспитанниц, неповторимый почерк тренерской работы, школу Елены Львовны знает и ценит весь мир. Это огромная утрата для всех нас. Не стало невероятно талантливого наставника, прекрасного человека и нашего друга. Скорбим и выражаем соболезнования всем, кто знал и любил Елену Львовну, — говорится в заявлении.

Карпушенко была личным тренером 13‑кратной чемпионки мира по художественной гимнастике Яны Кудрявцевой, которая также является серебряным призером Олимпиады в Рио‑де‑Жанейро и девятикратной чемпионкой Европы.