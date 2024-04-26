$92.01-0.1298.72+0.01
Войти в почту

The Times: ведущие пловцы со всего мира готовят многомиллионный иск против WADA

Пловцы, выступавшие на Олимпиаде-2020, ведут консультации с юристами и спортивным руководством своих стран по вопросу подачи многомиллионного иска против Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает The Times.

Ведущие пловцы мира готовят многомиллионный иск против WADA
© globallookpress.com

На иск уже выделены средства, если спортсмены примут решение его подать.

Иск планируется подать из-за скандала с китайскими пловцами.

FIG удалила названные в честь российских гимнасток элементы

Издание NYT по итогам совместного расследования вместе с ARD сообщило, что в январе 2021 года в образцах проб китайских атлетов был выявлен триметазидин, из-за которого всех наград с декабря 2021 года лишилась российская фигуристка Камила Валиева.

WADA умолчало об этом и не применило к ним никаких санкций, допустив к участию в Играх в Токио.

Китайское антидопинговое агентство установило в ходе собственного расследования, что следы препарата были обнаружены на столе в отеле, где остановилась спортивная делегация. Главный юрисконсульт WADA Росс Венцель заявил, что организация не смогла опровергнуть вердикт китайской стороны.

Ранее Илья Авербух сравнил WADA с раковой опухолью.

Летние виды спорта
Камила Валиева
Всемирное антидопинговое агентство
2
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости