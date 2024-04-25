Российские фехтовальщики не выступят на Олимпийских играх

Президент Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо заявил, что российские фехтовальщики не поедут в Париж на Олимпиаду. Газета.Ru

С 26 по 28 апреля в Дифферданже (Люксембург) пройдет последний европейский квалификационный турнир к Парижу-2024, который организует Европейская конфедерация фехтования (EFC). На соревнованиях разыграют шесть путевок на Игры. Российские спортсмены не заявились на турнир. Sports.ru

«К сожалению, не будет ни российских, ни белорусских спортсменов. Дата зачисления прошла. Причина их отсутствия неизвестна, официального письма, объясняющего это, не поступало», — приводит слова президента Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо АFР. Чемпионат.com