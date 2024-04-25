Россиянка Кристина Дудина стала чемпионкой Европы по дзюдо

Россиянка Кристина Дудина победила француженку Бландин Пон и стала победительницей чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Соревнования проходят в Загребе.

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Бронзовые медали завоевали Тамар Малка из Израиля и представительница Португалии Катарина Кошта.

Дудиной 19 лет. Она является победительницей первенства России 2023 года среди спортсменок не старше 23 лет. В 2022 году дзюдоистка выиграла золотую медаль Спартакиады.

Чемпионат Европы в Хорватии завершится 27 апреля. Российские и белорусские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.