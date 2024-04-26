FIG удалила из правил пять элементов, названных в честь российских гимнасток

FIG удалила из правил пять элементов, названные в честь российских гимнасток
Пять элементов, названные именами российских гимнасток, удалены из правил на период с 2025 по 2028 год, следует из документа, опубликованном на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
Из списка именных элементов удалены равновесия Зарины Гизиковой (два) и Ольги Капрановой, а также вращения Дарьи Трубниковой и Гизиковой.
Другие элементы, названные в честь россиянок, остались в правилах FIG на следующие три года.
FIG допустила россиян к международным турнирам в индивидуальном нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
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