FIG удалила из правил пять элементов, названных в честь российских гимнасток

Пять элементов, названные именами российских гимнасток, удалены из правил на период с 2025 по 2028 год, следует из документа, опубликованном на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

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Из списка именных элементов удалены равновесия Зарины Гизиковой (два) и Ольги Капрановой, а также вращения Дарьи Трубниковой и Гизиковой.

Другие элементы, названные в честь россиянок, остались в правилах FIG на следующие три года.

FIG допустила россиян к международным турнирам в индивидуальном нейтральном статусе с 1 января 2024 года.