FIG удалила названные в честь российских гимнасток элементы

Международная федерация гимнастики (FIG) удалила из правил пять элементов, которые получили свои названия в честь российских гимнасток. Об этом сообщает «Матч.тв».

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Согласно сообщению федерации, элементы будут удалены в период с 2025 по 2028 год. К ним относятся два равновесия Зарины Гизиковой, равновесие Ольги Капрановой, а также вращения Дарьи Трубниковой и Зарины Гизиковой. При этом в правилах остались другие элементы, названные в честь спортсменок из России.

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