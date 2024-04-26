FIG удалила названные в честь российских гимнасток элементы

FIG удалила из правил пять элементов, названных в честь российских гимнасток
Международная федерация гимнастики (FIG) удалила из правил пять элементов, которые получили свои названия в честь российских гимнасток. Об этом сообщает «Матч.тв».
Согласно сообщению федерации, элементы будут удалены в период с 2025 по 2028 год. К ним относятся два равновесия Зарины Гизиковой, равновесие Ольги Капрановой, а также вращения Дарьи Трубниковой и Зарины Гизиковой. При этом в правилах остались другие элементы, названные в честь спортсменок из России.
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