Винер заявила о попытках уничтожить российскую гимнастику

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что отечественную гимнастику пытаются уничтожить. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Так же, как и во всех других областях, так и в гимнастике. Ничему удивляться не надо», — посчитала она.

Винер выразила сожаление о том, что в мире это стало нормой.

26 апреля Международная федерация гимнастики (FIG) удалила из правил на период с 2025 по 2028 год пять элементов, названных в честь россиянок. Речь идет о двух равновесиях Зарины Гизиковой и одном — Ольги Капрановой, а также о вращениях Гизиковой и Дарьи Трубниковой.

19 июля прошлого года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Для выступления на турнирах спортсмены должны подать индивидуальную заявку и получить одобрение FIG.