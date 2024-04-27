Винер заявила о попытках уничтожить российскую гимнастику

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что отечественную гимнастику пытаются уничтожить. Lenta.ru

«Так же, как и во всех других областях, так и в гимнастике. Ничему удивляться не надо», — посчитала она. Винер выразила сожаление о том, что в мире это стало нормой. Матч ТВ

Кроме того, она объяснила, почему FIG удалила из правил именные элементы россиянок Зарины Гизиковой (два баланса и одно вращение), баланс Ольги Капрановой и вращение Дарьи Трубниковой. «Это обосновано тем, что все упрощается. Это были красивые элементы, которые в свое время ввел бывший президент технического комитета Эгле Абруцини. А сейчас все упрощается, становится проще и проще», — отметила Винер. Sports.ru