BWF продлила приостановку членства Национальной федерации бадминтона России

Всемирная федерация бадминтона (BWF) по итогам общего собрания продлила санкции в отношении Национальной федерации бадминтона России (НФБР), сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе НФБР.

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Собрание состоялось в субботу в китайском Чэнду.

В ноябре 2023 года совет BWF приостановил членство НФБР. Отмечалось, что НФБР нарушила условия членства в BWF, включив в свою юрисдикцию территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

— Всемирная федерация бадминтона продлила приостановку членства нашей федерации. Решение было принято в основном за счет крупных держателей голосов. Каждая федерация может иметь от одного до пяти голосов. У кого‑то — один, у кого‑то — пять. Мы нашли на собрании очень большую поддержку, огромное количество стран не хотело допускать продления нашего отстранения. Но из‑за больших пакетов удалось продлить приостановку членства. Это общее собрание проводится ежегодно. Как было принято это решение, так BWF может его поменять на каждом своем собрании. Так что на следующем собрании могут снова рассмотреть этот вопрос, — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе НФБР.

В конце августа 2023 года BWF заявила, что спортсменам из России будет разрешено участвовать в турнирах в нейтральном статусе с 26 февраля 2024 года.