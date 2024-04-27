Как Франция "прячет нищету", готовясь к Олимпиаде

Организаторы парижской Олимпиады приняли вечером 26 апреля факел с олимпийским огнем у Греции. Церемония прошла в Афинах на стадионе "Панатинаикос", где в 1896 году был дан старт первым в современную эпоху Олимпийским играм. В пятницу президент Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос передал факел главе Оргкомитета парижских Игр, трехкратному олимпийском чемпиону, каноисту Тони Эстанге. После ночлега в посольстве Франции пламя было перенесено на борт французского трехмачтового парусника Belem, который 27 апреля взял курс на родину.

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Маршрут тщательно расписан. Все как бы идет по плану. Тем не менее "улица", ведущая к Олимпиаде, полна неожиданностей, число которых множится с каждым днем.

Угроза протестами

В четверг, 25 апреля, трудовой спор французских авиадиспетчеров с парижскими аэропортами, разразившийся менее чем за 100 дней до открытия Олимпиады-2024, добавил немало волнений ее устроителям. "Мы не видели подобного эффекта последние 20 лет. Это очень болезненно для пассажиров", — признал генеральный директор Группы аэропортов Парижа (Aéroports de Paris, ADP) Огюстен де Романе.

Из-за угрозы забастовки в столичном аэропорту Шарль-де-Голль пришлось отменять 65% рейсов, в Орли — 75%. У каждой из сторон свои резоны. Иностранные компании, обслуживающие полеты в Париж, настаивают на повышении эффективности диспетчерской службы. Авиадиспетчеры рассчитывают на компенсацию в связи с ожидаемым увеличением количества рейсов. Профсоюзы угрожают не соблюдать олимпийское "социальное перемирие" (отказ от трудовых конфликтов в период Игр). "Я в это не верю, — сказал де Романе, напомнив, что Национальный профсоюз авиадиспетчеров (SNCTA) обещал на переговорах в сентябре, что не станет наказывать Олимпиаду. — Они дали слово".

Задачу аэропортов усложняет то, что в канун Олимпийских игр в течение нескольких дней в Париж прибудут 10 тыс. спортсменов с необычным багажом. Сейчас дополнительные расходы аэропортов в связи с Играми ожидаются в размере €50 млн. Правда, считается, что эти деньги не будут просто потеряны. Например, по словам де Романе, наследием Олимпиады должны стать системы более комфортного приема пассажиров-инвалидов. К услугам путешественников будут летающие такси Volocopter (полеты на электрическом аппарате с вертикальным взлетом особенно удобны для санитарной эвакуации). Но в момент открытия Олимпиады небо над Парижем будет безмолвным. Полеты над столичным округом будут запрещены в радиусе 80 км.

Вечер всех опасностей

Предметом особого беспокойства является церемония открытия Олимпиады, которая должна начаться 26 июля в 19:30 по парижскому времени (20:30 мск).

12-километровый маршрут согласно плану A — основному сценарию церемонии — пройдет в акватории Сены. От Аустерлицкого виадука до Йенского моста 94 спортивные делегации проделают путь на 180 празднично украшенных судах. С набережных, как ожидается, за церемонией будут наблюдать 328 тыс. зрителей (не считая тех, кто сможет следить за событиями с балконов своих домов, выходящих на реку).

На церемонию приглашены более 160 глав государств и правительств. Заместитель главы столичного региона Иль-де-Франс по вопросам правопорядка Фредерик Пешенар (в прошлом возглавлял Национальное управление полиции) отмечает много проблем в сфере безопасности в связи с церемонией на Сене и сожалеет, что она не будет проведена в классическом формате на футбольной арене в Сен-Дени. "На стадионе есть стены, число входов ограничено, всех зрителей можно обыскать, — отметил бывший полицейский комиссар. — Там относительно легко следить за возможными дронами. На открытом пространстве все становится гораздо более сложным".

Тревоги по поводу безопасности уже заставили устроителей вдвое сократить квоту зрителей на церемонии открытия — изначально предполагалось, что их будет более 600 тыс. В любом случае до начала Игр полиция должна провести проверку почти 1 млн человек, включая спортсменов, волонтеров, охранников и даже обычных парижан, проживающих в "чувствительных зонах". Согласно заявлениям властей, с начала года было проанализировано 195 тыс. человек, среди которых более 160 оказались в "списке S" — картотеке лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности. Если житель прилегающего к Сене квартала не пройдет проверку на "соответствие", которую проводит Национальная служба административных анкет безопасности (SNEAS), ему будет запрещено ночевать дома уже начиная с 18 июля (за восемь дней до начала праздника спорта). Пристальное внимание полиции привлекают иностранные туристы. В особенности те, кто собирается поселиться в Париже у друзей или краткосрочно арендовать в столице частную квартиру.

Для обеспечения безопасности в разные дни соревнований будет привлечено от 12 тыс. до 45 тыс. полицейских и жандармов. Кроме того, планируется дополнительно нанять от 17 тыс. до 23 тыс. охранников. Их подготовка возложена на армейские подразделения сухопутных войск.

Запасные сценарии

Президент Франции Эмманюэль Макрон допускает, что по соображениям безопасности формат церемонии открытия может быть изменен. В интервью французским телеканалам 15 апреля — за 102 дня до открытия Олимпиады — он рассказал о подготовке резервных планов.

"Если на основе анализа ситуации мы придем к выводу о наличии рисков, у нас есть запасные сценарии", — заверил глава государства.

По его словам, планы B и C готовились параллельно с основным планом А. Сценарий B предусматривает церемонию, ограниченную только периметром площади Трокадеро на правом берегу Сены с задействованием в спектакле открытия лишь части акватории реки. Если выбор будет сделан в пользу сценария C, открытие Игр может быть все же перенесено на спортивную арену "Стад де Франс", где обычно проводятся футбольные матчи. Префект парижской полиции Лоран Нуньес уточнил, что в случае серьезной террористической угрозы план С ограничивает церемонию открытия чисто протокольным форматом: зажжение олимпийского огня без парада спортсменов и красочного шоу.

Макрон не скрывал, что отдает приоритет плану А. Это было бы "мировой премьерой", поскольку открытие Игр еще никогда не проводилось на реке. "Франция может это сделать и сделает, — заявил глава государства и напомнил, что за восемь дней до церемонии открытия будет создан периметр безопасности. — Если подумать о месте, где ваш сын окажется в безопасности, то это будет именно там. В жизни всегда бывает риск, но мы создали очень широкий периметр безопасности, будем всех тщательно проверять, ограничим движение".

Огромные средства в сумме €1,4 млрд вложены в очистку Сены. Качество воды в реке значительно улучшилось, констатировал глава синдиката по очистке вод парижской агломерации (SIAAP) Франсуа-Мари Дидье. Он, однако, предупредил, что картина может измениться в случае сильных дождей. В худшем случае придется отложить соревнования по плаванию на 24 часа, уточнили в префектуре столичного округа Иль-де-Франс. Макрон же пообещал, что он искупается в Сене, чтобы лично проверить состояние воды (купание в столичной реке запрещено с 1923 года). Президент вернулся к своему обещанию 23 апреля в связи с открытием центра очистки дождевой воды в Шампиньи-сюр-Марн. "Вода в Сене будет прохладной, но чистой, — заверил он, добавив в конце: — Я смогу вам это подтвердить!"

Тем временем "жаркое лето" без отпусков ожидается в Институте Пастера, специализирующемся на исследовании эпидемиологических заболеваний. Специалисты сохраняют высокую готовность на случай миграции вируса гриппа из Южной Америки. Борцы с эпидемиями обеспокоены также ростом на материковой части Франции заболеваний лихорадкой денге: с января зарегистрировано 1 679 случаев заражения, тогда как в минувшем году их было менее 140.

От полиции же наряду с Олимпиадой дополнительных усилий потребует мемориальный цикл, посвященный годовщине высадки союзников в Нормандии и 80-летию освобождения Парижа от нацистской оккупации.

Вращающиеся двери

В то время как французская столица готовится принять 15 млн туристов, 80 неправительственных организаций выразили свое несогласие с процессом "социальной чистки" города. С приближением Игр, считают в ассоциации "Обратная сторона медали" (Le revers de la médaille), власти избавляются от бездомных и мигрантов, которых перемещают в провинцию под предлогом "лучшего обеспечения приема".

Операция "спрятать нищету", как считают НПО, малоэффективна и разорительна. Поставленные перед фактом, провинциальные муниципалитеты с трудом принимают удар.

По свидетельству еженедельника Valeurs actuelles, в префектуре столичного округа составляли списки бездомных, чтобы выселить их из Парижа до старта Олимпиады. Государство расселяет перемещенных клошаров в гостиницы, способные принять на ночлег 50 постояльцев. Вскоре из столицы в провинцию прибудут автобусы с новыми переселенцами. В Оливе, небольшой коммуне в предместье Орлеана, постояльцы отеля "Первый класс" (Premiere classe), доставленные из Парижа, заперлись в комнатах, пережидая, пока телекамеры покинут улицу перед гостиницей. А отправленные в Орлеан из столицы 519 человек не имеют ни жилья, ни средств к существованию. Аналогичная ситуация в Страсбурге, Бордо, Туре.

Готовы или нет

Согласно исследованию, которое провела социологическая служба CSA для телеканала CNEWS, еще в марте более половины французов (52%) считали, что Франция не будет готова к приему Олимпийских игр. 47% оценивали положительно готовность страны, и 1% респондентов уклонились от ответа. Наименее уверены были француженки: "нет" на вопрос о готовности к приему соревнований ответили 55% женщин и 50% мужчин.

В политическом плане — о готовности к Играм заявили 56% сторонников президентской партии "Ренессанс", а в оппозиционном правом "Национальном объединении" (парламентскую фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен) — не более 33%.

Надежды предместья на новый старт

Тем временем самый бедный департамент Франции Сена-Сен-Дени, где расположена Олимпийская деревня, трансформировался и ждет экономических дивидендов — во время и после события. Воспользоваться Играми для экономического развития своего самого неблагополучного предместья — таково было одно из обязательств Парижа в качестве кандидата на проведение Олимпийских игр.

Не все пригородные линии метро, вероятно, будут готовы к началу Олимпиады, но Сена-Сен-Дени получит треть новых станций в проекте "Большой Париж". "Это изменит все", — уверен председатель регионального совета социалист Стефан Труссель.

В департаменте реализуется также 80% инвестиций в инфраструктуру Олимпиады. В Олимпийской деревне после Игр появится 3 тыс. свободных квартир, бюро, магазины, школы, где будут, как ожидается, жить и работать начиная с середины 2025 года 12 тыс. человек. Департамент также получил олимпийский аквацентр.

Жителям департамента подарили 180 тыс. билетов на Олимпиаду, из них 28 тыс. — на церемонию открытия Игр.

8 мая в порту Марселя парусник с олимпийским символом, который преодолеет за 12 дней 2 тыс. км, намерен встречать президент Франции Эмманюэль Макрон. Из Марселя пламя отправится в путешествие по стране: на пути в Париж олимпийский огонь побывает в 400 коммунах Франции. На берега Сены, в сад Тюильри, по соседству с Лувром и площадью Согласия, олимпийский огонь будет доставлен днем 26 июля.